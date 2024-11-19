Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında Karadağ'a konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

19.11.2024 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Krstovic, Sipcic, Cukotic, Gasevic, Loncar.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

DÜDÜK İSVİÇRELİ HAKEMDE

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

KARADAĞ 6. KEZ RAKİP OLACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 6. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

AY-YILDIZLILAR SAMSUN'DA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

KENAN YILDIZ GERİ DÖNDÜ

Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi. Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

HEDEFİMİZ A LİGİ! NASIL YÜKSELİRİZ?

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

A Milli Takım'ın bugünkü maçların ardından Galler'le puanlarının eşit olması durumunda ilk olarak ikili averaja bakılacak. Türkiye ile Galler arasında oynanan iki maç da golsüz eşitlikle tamamlandığı için genel averaj ve atılan gol sayılarına, bunlar da eşitlik olması halinde sırasıyla tüm grup maçlarında deplasmanda atılan gol sayısı, galibiyet sayısı, deplasmanda alınan galibiyet sayısı gibi kriterlere bakıldıktan sonra sarı-kırmızı kart ceza puanına dikkate alınacak. Tüm bunlara rağmen takımlar arasındaki eşitlik bozulamazsa 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin başında yayınlanan katılım listesindeki sıralamada daha yüksek konumda olan takım grupta üstte olacak. Bu sıralama Galler avantajlı takım konumunda.


Karadağ-Türkiye maçının ilk 11\'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Türkiye, Karadağ, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Burak Şan:
    Haydi Türkiyem Kaypak ferhat eser 24 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş maç ve teknik direktörü bu kadar 5 13 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ardanın real madridde niye süre alamadığı galler maçında net şekilde belli oldu. 10 8 Yanıtla
  • Taner Koç:
    ne var bu arda gülerse arkadaş çözemedim götünü kaldırmıyor oyunu yavaşlatmaktan başka bir şey yaptığı da yok 6 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Forvetsiz türkiye izlemekten bıktık. Kulübede 3 forvet oturuyor. Oynat be kardeşim. Karadağdan bari korkma 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye Pişmanlıktır. Biran Evvel Montellanun Gitmesi Gerekiyor 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak şanınNişanlısı maça gelenlereVerecekmiŞ 2 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Türkiyem handikaplı kazanır. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Karadağ-Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 22:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.