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Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı

15.01.2022 21:38
Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı

Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Uşak'ta yaşayan yabancı uyruklu sporcuların ülkelerini temsil ettikleri Kardeş Ülkeler Futbol Turnuvası; oynanan ilk karşılaşmayla başladı.

Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Uşak'ta yaşayan yabancı uyruklu sporcuların ülkelerini temsil ettikleri Kardeş Ülkeler Futbol Turnuvası; oynanan ilk karşılaşmayla başladı.

Turnuvanın Türkiye kadrosunda, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekibi yer aldı. Huzurpark spor tesislerinde oynanan Türkiye- Senegal maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

"Kardeşlik ve dostluğun kazandığı bir turnuva olacak"

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman devre arasında yaptığı açıklamada; turnuvada 8 kardeş ülke takımının mücadele ettiğini belirterek, "Uşak tarihinde ilk defa böyle bir turnuva düzenleniyor. Taraftarlarımızın ilgisi de bizi çok memnun etti. Önümüzdeki haftalarda da devam edecek olan turnuvamız kardeşliğin, dostluğun kazandığı bir turnuva olacak. Bu turnuvaya katılan ve emek veren sporculara ve öğrenci arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok İyi Hissediyorum"

Turnuvanın Yemen Futbol Takımında mücadele eden 23 yaşındaki Usame Ali, üç yıldır Uşak'ta yaşadığını söyleyerek, "Böyle bir lig düzenlendiği için çok sevindim. Bizim için kendimizi gösterme ve ülkemizi temsil etme fırsatı doğmuş oldu. Ben bu yüzden kendimi çok iyi hissediyorum ve turnuvada favori olarak takımımızı görüyorum" dedi.

Taraftarların Desteği Büyük

Turnuvada takımına tribünden destek veren Senegalli Muhammed ise bir yıldır Uşak'ta yaşadığını aktararak, "Bu turnuva birbirimizle paylaşımda bulunmak ve tanışmak için çok güzel bir etkinlik oldu. Takımımın kazanacağına inanıyorum ve takımımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan turnuvanın ilk maçında Türkiye, Senega'i 11-6'lık skorla mağlup etti. - UŞAK

Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı
Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı
Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı
Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı

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Togo Cumhuriyeti, Uşak Belediyesi, Futbol, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kardeş ülkeler futbol turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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