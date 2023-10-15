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Benzema, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalamadı: Dualarımız Gazzeliler için - Son Dakika

Benzema, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalamadı: Dualarımız Gazzeliler için

Son Güncelleme: 15.10.2023 21:27

Al-Ittihad'ta forma giyen Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız paylaşımında, ''Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları hedef alan bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için'' ifadelerini kullandı.

Al-Ittihad'ta forma giyen yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

BENZEMA'DAN DESTEK MESAJI GELDİ

35 yaşındaki Fransız yıldız, yaptığı paylaşımda, "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları hedef alan bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için" ifadelerine yer verdi.

NELER OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Karim Benzema, Filistin, İsrail, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalamadı: Dualarımız Gazzeliler için - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzema, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalamadı: Dualarımız Gazzeliler için - Son Dakika
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