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Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi - Son Dakika

Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

18.12.2021 22:31
Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

Galatasaray'ın Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maça karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara kullandığı ifadeler damga vurdu. Futbolculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" diyen Küçük, benzer ifadeleri 2019 yılında İstanbulspor-Gaziantep FK maçında da kullanmıştı. Genç hakem, Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in üzerine yürümüş ve "Konuşma lan" demişti.

Galatasaray- Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük, sarı-kırmızılı futbolculara kullandığı skandal ifadelerle gündeme oturdu. 2019 yılında da benzer söylemlere imza atan Küçük, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in üzerine yürümüştü.

ZORBAY KÜÇÜK GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLMİŞTİ

Fanatik'in haberine göre, Zorbay Küçük, 2019 yılında Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçında benzer bir söylemi gerçekleştirmişti. Küçük, maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gaziantep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşamış, tartışma büyüyünce tecrübeli oyuncunun üstüne yürümüştü. 29 yaşındaki hakemi araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirmişti.

"OYUNCUMLA DOĞRU DÜRÜST KONUŞMASI İÇİN UYARDIM"

Dönemin Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken teknik heyeti ve futbolcuları tarafından zor sakinleştirilmişti. Altıparmak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Konuşma lan diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun. Bende bundan dolayı ona cevap vermek zorunda kaldım. Hakemin maç içi tavırları belliydi. Maçtan sonraki tavrı da ona yakışmıyordu. Oyuncumla doğru dürüst konuşması için uyardım." ifadelerini kullanmıştı.

Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi - Son Dakika
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