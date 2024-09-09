En golcü 10 futbolcu listesinde Süper Lig'den de bir isim var - Son Dakika
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En golcü 10 futbolcu listesinde Süper Lig'den de bir isim var

En golcü 10 futbolcu listesinde Süper Lig\'den de bir isim var

Kariyerinde 900 gol barajını aşan Cristiano Ronaldo, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isim oldu. Transfermarkt'ın listesine göre, Ronaldo'yu Lionel Messi ve Robert Lewandowski takip ediyor. Listede Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko da ilk 10'da yer alıyor.

09.09.2024 13:15
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Portekiz formasıyla Hırvatisan ağlarını havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinde 900 gole ulaşmıştı. Ronaldo'nun zirvesinde bulunduğu aktif futbolcular arasında en çok gol atanlar listesinde, Fenerbahçeli Edin Dzeko da yer alıyor.

ZİRVEDE RONALDO VAR

Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi. Zirvede Ronaldo bulunurken, ikinci sırada Lionel Messi ve üçüncü basamakta Robert Lewandowski yer aldı. İlk 10 sıranın içine ise Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Edin Dzeko da girdi.

EN GOLCÜ İSİMLER

  • 1. Cristiano Ronaldo - 901 gol
  • 2. Lionel Messi - 838 gol
  • 3. Robert Lewandowski - 655 gol
  • 4. Luis Suarez - 573 gol
  • 5. Karim Benzema - 473 gol
  • 6. Cavani - 457 gol
  • 7. Neymar - 439 gol
  • 8. Edin Dzeko - 432 gol
  • 9. Hulk - 426 gol
  • 10. Eran Zahavi - 412 gol

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    Yorumlar (10)

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  • Felsefi Sözler: Yalan haber yapmayın google yazın vikipedia gerçekleri yazıo, 1 ronaldo 901 /2 messi 834 /3 pele 765 /4 Romaria 753 /5 puskas 729 /6 josef 647 /7 jones 647 /8 müller 634 /9 joe 629 /10 lewobdowski 629 /11 lenstra 624 vs..... bir daha araştırarak haber yapın holigan siteleri ile değil. 4 10 Yanıtla
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  • Ferhat eser: bu haber boştur lo yalan haber 0 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: En golcü 10 futbolcu listesinde Süper Lig'den de bir isim var - Son Dakika
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