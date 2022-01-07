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Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı

07.01.2022 11:13
Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı

Karşıyaka Belediyesi, sporu ve sporcuyu destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Karşıyaka Belediyesi, sporu ve sporcuyu destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Karşıyakalı çocuk ve gençleri bilinçli seçimlerle spora yönlendirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve Türk sporuna katkı sağlamak amacıyla kurulan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı. Merkez, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına ve spor yazarlarına tanıtıldı. Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'nda faaliyete başlayan Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi'nde, 8-10 yaşarasındaki çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek için çalışmalar yürütülecek.

Tesiste, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz yapılacak sportif testlerle 16 farklı performans ve yetenek ölçümü gerçekleştirilecek. Yapılan sportif ölçümler sonrası 8-10 yaş aralığındaki çocukların, yeteneklerini keşfederek uygun spor branşına yönlenmesine katkı sağlanacak. Amatör ve profesyonel takımların alt yapılarına da hizmet verilecek merkezde, 11-18 yaş aralığındaki lisanslı sporculara da antrenörleri ile işbirliği yaparak performans testleri uygulayıp somut verilerle sporcu gelişim takibi yapma olanağı sunulacak.

BAŞKAN TUGAY: KENTİN SPORCU PROFİLİNİN ORTAYA ÇIKMASINA KATKI SAĞLAYACAKTanıtımda konuşan Karşıyaka Belediye Dr. Cemil Tugay, "Bu çalışmanın vemerkezin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Belediye kentteki insanları spora teşvik etmek,sporla ilgili bir politika yürütmek durumunda. Biz burada en çok kentte sporun yaygınyapılmasının yanında çocukluk çağından itibaren yetenekli olduğu saptanan çocukların doğruyönlendirilmesini önemsedik. Bu şekilde kentimizden başarılı sporcuların çıkmasına katkısağlayalım istedik. Velilere çocuğunuzun spora özel bir yeteneği var diyebilirsek onlar için dahaanlamlı olacak ve çocukları için bir şeyler yapmak isteyecekler. Biz spor okullarımızdaçocuklarımıza ücretsiz hizmet vermek, onlara imkan tanımak istiyoruz ama bir referansaihtiyacımız var. Bu referansın da bilim olması gerekiyor" dedi.Başkan Cemil Tugay, sözlerini şöyle tamamladı: "Buradaki sistem için bilgi işlem müdürlüğümüz, spor işleri müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde özel bir yazılım hazırladı, kullanılacak aletlerin temini yapıldı ve artık hizmet vermeye hazırız. Burada yapacağımız çalışma uzun süre devam edip çok sayıda çocuğa ulaşıldıktan sonra bunların mahalle ve cinsiyet dağılımlarıyla aslında kentimizin spor profilini ortaya çıkarmış olacağız. Çalışmanın bu yönünü de çok önemsiyoruz. Bu bize Karşıyaka'ya hangi spor dalıyla ilgili altyapı yatırımı yapmamız gerektiği konusunda fikir verecek. Biz burayla ilgili ekibimizi kurduk, altyapıyı kurduk ve her şey hazır; bir taraftan şehrin spor yetenek profili ortaya çıkınca gerçekten çağdaş bir yerel yönetim görevini yerine getirmiş olacağız."UYGULAMALI TANITIMI YAPILDI

Tanıtımda, yürütülecek faaliyetler de Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin tarafından uygulamalı olarak tanıtıldı. Tanıtımda ölçümü yapılan 10 yaşın altındaki iki çocuğun vücut analizi ve kilo, boy ölçümü yapıldı. Ardından çocuklar; esneklik, el kavrama kuvveti, göz koordinasyonunu inceleyen disklere dokunma, uzun atlama, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, mekik, denge, dikey sıçrama, sırt-bacak kuvveti vee bükülü kol asılı kalma testlerine tabi tutuldu. Son olarak da fotoselli cihazların yer aldığı alanda sesli uyarı sistemi ile çalışan hız, çeviklik ve mekik koşusunu gerçekleştirdi. İnsan faktöründen bağımsız tamamen dijital ve birbirine entegre sistemler sayesinde çocukların testlerde elde ettiği başarı oranları karneye yansıtıldı. Bu oranlar doğrultusunda hangi spor branşında daha yetenekli olabileceği yüzde olarak belirlendi.


Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı
Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı
Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı
Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı
Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı
Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı
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Cemil Tugay, Karşıyaka, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı - Son Dakika
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