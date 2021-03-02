Karşıyaka'da Battal ve Onur'un sözleşmeleri feshedildi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Battal ve Onur'un sözleşmeleri feshedildi

02.03.2021 16:44

PROFESYONEL bir futbolcusunun illegal bahis oynayıp bahis borcu yüzünden darp edildiği, ardından maçlara çıkmaya devam ettiği iddialarıyla sarsılan İzmir'in 109 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim;

PROFESYONEL bir futbolcusunun illegal bahis oynayıp bahis borcu yüzünden darp edildiği, ardından maçlara çıkmaya devam ettiği iddialarıyla sarsılan İzmir'in 109 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim; adı bahis iddialarına karışan Battal Demirbilek'in yanı sıra daha önce disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Onur Kıntaş'ın sözleşmelerini feshetti. 3'üncü Lig'de 21 Şubat'taki Yalovaspor ve 25 Şubat'taki Cizrespor maçlarında kadroya alınmayan, takımdan ayrı çalıştırılan Battal'ın 20 Şubat'ta yönetimin aldığı savunmada bahis oynadığını itiraf ettiği, yeşil-kırmızılıların da 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaştığı açıklandı. Onur'un ise kadroda düşünülmediği için gönderildiği belirtildi.

TALİMATLARDA 1 YILA KADAR CEZA VAR

Karşıyaka yönetimi bahis oynadığı iddia edilen Battal Demirbilek'in sözleşmesini oyuncunun itirafı sonrası sonlandırma kararı alırken, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı, futbol ailesinden olup bahis oynayan kişilerle ilgili 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası öngörüyor. Talimatların 57'nci maddesi, "Bu talimat kapsamındaki kişilerin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır" ifadelerini içeriyor.

Kaynak: DHA
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Karşıyaka, Futbol, İzmir, Bahis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Battal ve Onur'un sözleşmeleri feshedildi - Son Dakika


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