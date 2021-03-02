Karşıyaka'da Battal ve Onur'un sözleşmeleri feshedildi

PROFESYONEL bir futbolcusunun illegal bahis oynayıp bahis borcu yüzünden darp edildiği, ardından maçlara çıkmaya devam ettiği iddialarıyla sarsılan İzmir'in 109 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim; adı bahis iddialarına karışan Battal Demirbilek'in yanı sıra daha önce disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Onur Kıntaş'ın sözleşmelerini feshetti. 3'üncü Lig'de 21 Şubat'taki Yalovaspor ve 25 Şubat'taki Cizrespor maçlarında kadroya alınmayan, takımdan ayrı çalıştırılan Battal'ın 20 Şubat'ta yönetimin aldığı savunmada bahis oynadığını itiraf ettiği, yeşil-kırmızılıların da 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaştığı açıklandı. Onur'un ise kadroda düşünülmediği için gönderildiği belirtildi.

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