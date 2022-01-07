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Karşıyaka'da çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek için merkez açıldı - Son Dakika

Karşıyaka'da çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek için merkez açıldı

07.01.2022 10:23
Karşıyaka'da çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek için merkez açıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençleri bilinçli seçimlerle spora yönlendirmek amacıyla kurulan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi faaliyetlerine başladı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençleri bilinçli seçimlerle spora yönlendirmek amacıyla kurulan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi faaliyetlerine başladı.

Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'ndaki merkezde 8-10 yaş arasındaki çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek için çalışmalar yapılacak. Amatör ve profesyonel takımların altyapılarına da hizmet verilecek merkezde, 11-18 yaş aralığındaki lisanslı sporculara da antrenörleri ile işbirliği yapılarak performans testleri uygulanacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tesiste gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesindeki spor okullarına gidenler için bir referansa ihtiyaçlarının olduğunu, bunun yolunun da bilimden geçtiğini söyledi.

Merkezdeki sistem için bilgi işlem ile spor işleri müdürlüklerinin birlikte çalıştığını ve özel bir yazılım hazırlandığını kaydeden Tugay, şöyle konuştu:

"Kullanılacak aletlerin temini yapıldı ve artık hizmet vermeye hazırız. Burada yapacağımız çalışma uzun süre devam edip çok sayıda çocuğa ulaşıldıktan sonra bunların mahalle ve cinsiyet dağılımlarıyla aslında kentimizin spor profilini ortaya çıkarmış olacağız. Çalışmanın bu yönünü de çok önemsiyoruz. Bu bize Karşıyaka'ya hangi spor dalıyla ilgili altyapı yatırımı yapmamız gerektiği konusunda fikir verecek."

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin de sportif yetenek ölçüm testlerinde 8-10 yaş aralığındaki çocuklara 16 farklı test uygulayacaklarını ve bunların sonucunda çocukların hangi spor branşına daha yatkın olduğunu ortaya koyacaklarını söyledi.

Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'ndaki sportif yetenek ve performans ölçümlerine katılmak için belediyenin internet sitesinden randevu talebi oluşturulabiliyor.

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Cemil Tugay, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek için merkez açıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karşıyaka'da çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek için merkez açıldı - Son Dakika
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