Karşıyaka'da karantina bitti - Son Dakika

Karşıyaka'da karantina bitti

Karşıyaka\'da karantina bitti
Son Güncelleme: 13.01.2021 13:00

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta haftalardır takımdaki koronavirüs vakalarıyla boğuşan Karşıyaka'da karantina aldında olan son 4 ismin izolasyon süreçleri de sona erdi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta haftalardır takımdaki koronavirüs vakalarıyla boğuşan Karşıyaka'da karantina aldında olan son 4 ismin izolasyon süreçleri de sona erdi. İlk yarının son bölümünde önce Onur, Mustafa Değirmenci, Harun, ardından Doğukan, Arif, Fatih, Metin, Berke ve Namık Barış'ın koronavirüse yakalanıp 10 gün takımdan uzak kaldığı yeşil-kırmızılılarda PCR testleri pozitif çıkan son isimler Erdoğan, Mustafa Çalışkan, Caner ve Burak da takıma dönecek. İlk yarının son haftasında Erbaaspor karşısında görev yapamayan futbolcular 10 günlük izolasyon sürecini tamamladı. Yeniden teste girecek futbolculardan 3'ü negatif sonuç halinde yarın takıma katılacak. Burak ise sakatlığı nedeniyle daha önce ameliyat olup sezonu kapatmıştı.


Kaynak: DHA

Mustafa Değirmenci, Fatih Metin, PCR Testi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da karantina bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşıyaka'da karantina bitti - Son Dakika
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