Karşıyaka seri için Cizre'de - Son Dakika
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Karşıyaka seri için Cizre'de

24.02.2021 11:58

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine pazar günü Yalovaspor'u 3-2 yenerek son verip Play-Off yarışından kopmayan Karşıyaka, yarın düşme hattında son sıradaki Cizrespor'a seri yakalamak için konuk olacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine pazar günü Yalovaspor'u 3-2 yenerek son verip Play-Off yarışından kopmayan Karşıyaka, yarın düşme hattında son sıradaki Cizrespor'a seri yakalamak için konuk olacak. Cizre Hamit Özalp Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak.

Onur'un kadro dışı olduğu yeşil-kırmızılılarda son maçta sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer almayan Doğukan ve Harun ile kafileye dahil edilmeyen Battal ve Cihan, Cizre'ye götürülmedi. Karşıyaka bu maç öncesi 32 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde yedinci sırada yer alırken, düşme korkusunu yakından hisseden Cizrespor 14 puan toplayabildi. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, galibiyetleri seri hale getirip yarışta yine iddialı konuma gelmek istediklerini söyledi.


Kaynak: DHA
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