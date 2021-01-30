Karşıyaka teknik adam arayışında

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Isparta 32 Spor'a yenilen Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç'ün görevi kendi isteğiyle bırakmasından sonra teknik adam arayışlarına hız verdi. Yeşil-kırmızılı kulübün listesinde, son olarak Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ve Menemenspor'dan ayrılan genç teknik adam Cenk Laleci'nin olduğu öğrenildi. Kaf-Kaf'ta geçmiş yıllarda teknik direktör Reha Kapsal'ın yardımcısı olarak yeşil-kırmızılı kulüpte görev yapan 48 yaşındaki Koşukavak'ın ilerleyen günlerde kurmaylarla temasa geçmesi bekleniyor. Süper Lig'de Ege ekibi Denizlispor'dan ayıran Koşukavak'a alternatif olarak ise geçen sezon Menemenspor'da yaptığı çıkışla dikkat çeken Cenk Laleci'nin olduğu bildirildi. İkinci ve Üçüncü Lig'i yakından tanıyan 39 yaşındaki Laleci'yle de bir görüşme yapılacağı kaydedildi.