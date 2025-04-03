Kartal gözünü kupaya dikti! - Son Dakika
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Kartal gözünü kupaya dikti!

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Süper Lig'deki kötü sezonun ardından tek hedefi kupayı kazanmak olan siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral buldu. Müsabakayı kazanan takım yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak. Taraftarlar, Rafa Silva ve Rashica gibi isimlerden beklenti içinde.

03.04.2025 17:43
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve Avrupa'ya da erken veda eden siyah-beyazlılar, bu sezonki tek hedefi olan Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Müsabakanın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu galibiyetin ardından Göztepe karşısında da zafere ulaşmayı hedefleyen Kara Kartal, yarı finale adını yazdırmak istiyor. Müsabakayı kazanan ekip yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kartal gözünü kupaya dikti!

TARAFTARIN BEKLENTİSİ GALİBİYET

Haberler.com ekibi olarak Beşiktaş taraftarlarının nabzını tuttuk. Taraftarlar, takımlarından galibiyet beklediklerini ve özellikle Rafa Silva'nın önderliğinde galibiyete uzanacaklarından emin. Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-1, 3-1, 3-2 gibi galibiyet tahminleri yaparak kupadaki tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Kartal gözünü kupaya dikti!

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