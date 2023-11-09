Takımın yıldızı döndü! Beşiktaş-Bodo/Glimt maçında ilk 11\'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ YOK

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

BODO/GLIMT'İN DURUMU

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Amir, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Rashica, Aboubakar.

Bodo/Glimt; Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Fet, Berg, Gronbæk, Sorli, Pellegrino, Moumbagna.