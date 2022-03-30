Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

30.03.2022 11:10
Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri arasında düzenlenen "Tam Gaz Heyecan 2022 Karting Turnuvası" sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri arasında düzenlenen "Tam Gaz Heyecan 2022 Karting Turnuvası" sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 26 Şubat-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Tam Gaz Heyecan 2022 Karting Turnuvası'nın final yarışları iki kategoride de nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 2 ayrı kategoride toplam 16 sporcunun katılımına sahne olan organizasyonda, 8 sporcunun mücadele ettiği kadın kategorisinde ilk sırayı Sude Yeter elde ederken, yine 8 sporcunun mücadele ettiği erkek kategorisinde ise Yusuf Efe Kurt birinciliği elde etti.

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Akademi Lise üyesi 18-21 yaş arası mezun öğrencilerden oluşan 49 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 109 öğrenci, şampiyon olma yolunda tüm hünerlerini sergileyerek mutlu sona ulaştı. Tam Gaz Heyecan 2022 Karting Turnuvasının final yarışları ise eleme ve yarı finalde en iyi zamanlama turlarını yapan 8'er erkek ve bayan toplam 16 finalist yarışçıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 970 metrelik parkurda düzenlendi.

Organizasyon sonunda, kadın kategorisinde birinci sırayı Sude Yeter alırken, Buse Demirar ikinci ve Dilay Arıkan üçüncü olarak podyuma çıktı. Erkek kategorinde ise birinciliği Yusuf Efe Kurt, ikinciliği Dogan Türkan, üçüncülüğü de İbrahim Koç elde etti. - KOCAELİ

Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Mart, Lise, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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