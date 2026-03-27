Kasa dolacak! Fenerbahçe 3 futbolcudan çuvalla para bekliyor

27.03.2026 11:21
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan üç futbolcu; Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Fred'in satışından toplamda en az 40 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Oosterwolde için 25 milyon euro, Brown için en az 10 milyon euro ve Fred için 5-6 milyon euro bonservis geliri bekleniyor. Bu satışlarla birlikte Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasında önemli bir değişim sürecinin başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen oyunculardan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, üç futbolcudan toplamda en az 40 milyon euro kazanmayı planlıyor.

OOSTERWOLDE İÇİN 25 MİLYON EURO

Kariyerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanan yönetim, 25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi belirledi.

ARCHIE BROWN İÇİN KAPI 10 MİLYON EURO

Gelecek planlamasında yer almayan Archie Brown için ise Fenerbahçe'nin beklentisi en az 10 milyon euro. Oyuncuya ilgi gösteren kulüplerle bu rakam üzerinden görüşmeler yapılacak.

FRED'E 5 MİLYON EURO BİÇİLDİ

Brezilya'ya dönmek isteyen Fred için de yönetim 5-6 milyon euro arasında bir bonservis geliri hedefliyor.

KADRODA REVİZYON GELİYOR

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe'de, bu satışlarla birlikte önemli bir değişim sürecinin başlaması bekleniyor. Öte yandan kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in bonservisinin alınması planlanmıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    bunlara bu paraları hangi takımlar veriyor acaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:07:39. #7.13#
