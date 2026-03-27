Kasa dolacak! Fenerbahçe 3 futbolcudan çuvalla para bekliyor

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen oyunculardan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, üç futbolcudan toplamda en az 40 milyon euro kazanmayı planlıyor.

OOSTERWOLDE İÇİN 25 MİLYON EURO

Kariyerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanan yönetim, 25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi belirledi.

ARCHIE BROWN İÇİN KAPI 10 MİLYON EURO

Gelecek planlamasında yer almayan Archie Brown için ise Fenerbahçe'nin beklentisi en az 10 milyon euro. Oyuncuya ilgi gösteren kulüplerle bu rakam üzerinden görüşmeler yapılacak.

FRED'E 5 MİLYON EURO BİÇİLDİ

Brezilya'ya dönmek isteyen Fred için de yönetim 5-6 milyon euro arasında bir bonservis geliri hedefliyor.

KADRODA REVİZYON GELİYOR

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe'de, bu satışlarla birlikte önemli bir değişim sürecinin başlaması bekleniyor. Öte yandan kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in bonservisinin alınması planlanmıyor.