Kasa dolup taşacak: Galatasaray'da yıldız futbolcuya onay çıktı - Son Dakika
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Spor

Kasa dolup taşacak: Galatasaray'da yıldız futbolcuya onay çıktı

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ve bu kapsamda teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Nelsson'un gidişine onay verdiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Buruk'un Nelsson'un satışına onay verdiği ve böylece kulübün kasasına minimum 10 milyon euro gireceği belirtildi.

26.11.2024 10:43
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Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon 11'de şans bulamayan Victor Nelsson için devre arasında gelecek tekliflerin masaya yatırılacağı öğrenildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Takımda mutsuz olduğu için ayrılığı kafasına koyan Nelsson için 10 milyon euronun üzerindeki tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un Danimarkalı futbolcunun satışına onay verdiği bildirildi. Devre arasında bazı bölgelere takviyeler yapmayı planlayan ve söz konusu hamleler için kaynak yaratmaya çalışan yönetimin kulübün kasasına para koymak için 26 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

Kasa dolup taşacak: Galatasaray\'da yıldız futbolcuya onay çıktı

Galatasaray, Okan Buruk, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasa dolup taşacak: Galatasaray'da yıldız futbolcuya onay çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • barış özcan:
    Bu Türk takımları akıllanmaz, değerini bulanı anında sat, burası her ne kadar spor klübü olsada sonuçta şirket ve zarar etmemesi lazım, Vida 25 ediyordu vermediler, Uğurcan 20 ediyordu vermediler, bu Nelson 25 ediyordu vermediler, bunun gibi yüzlerce örnek var. Senin becerin ucuza al ,parlat pahalıya sat, felsefe bu olmalı, yoksa şuan batak olan klüpler borçtan kurtulamaz. 30 0 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Yıldıza bak, kaydıdüştü. Biz 5 atarken yerden izliyordu. Kim verecekmiş o paraları? 3 12 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    10 milyon ile kasa dolup taşıyorsa kasa çok küçük galiba.. 7 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    cincon da iyi kasa varmiş 0 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ne paralar dönüyor be bizim millette sıkıntıdan birbirini öldürüyor 3 0 Yanıtla
  • H celik:
    Nasıl dolup taşacak gelen para zaten gitmiş 3 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Sanırsın kulüpler mali açıdan artıda 15 milyar TL borç açıklamış adamlar nasıl kasaları dolup taşacak Allah aşkına. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    kasanız bu kadarmı ufak :) 0 0 Yanıtla
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