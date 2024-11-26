Kasa dolup taşacak: Galatasaray\'da yıldız futbolcuya onay çıktı

barış özcan:

Bu Türk takımları akıllanmaz, değerini bulanı anında sat, burası her ne kadar spor klübü olsada sonuçta şirket ve zarar etmemesi lazım, Vida 25 ediyordu vermediler, Uğurcan 20 ediyordu vermediler, bu Nelson 25 ediyordu vermediler, bunun gibi yüzlerce örnek var. Senin becerin ucuza al ,parlat pahalıya sat, felsefe bu olmalı, yoksa şuan batak olan klüpler borçtan kurtulamaz.