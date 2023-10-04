Kasa dolup taşacak! United'ı deviren Galatasaray, dev geliri de cebine koyacak - Son Dakika

Kasa dolup taşacak! United'ı deviren Galatasaray, dev geliri de cebine koyacak

Kasa dolup taşacak! United\'ı deviren Galatasaray, dev geliri de cebine koyacak
Son Güncelleme: 04.10.2023 00:29

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı sayesinde toplam gelirini 28 milyon 660 bin euroya çıkardı. Kopenhag beraberliği ve Manchester United galibiyeti sonrası kasası dolan sarı kırmızılı kulüp, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı. Gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, katılım payından 15,6 milyon euro, katsayı gelirinden 9 milyon 96 bin euro ve market payından 1,5 milyon euro kazandı.

Temsilcimzi Galatasaray Kopenhag beraberliği ve Manchester United galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde toplam gelirini 28 milyon 660 bin euroya çıkarmayı başardı.

ASLAN, 2 MAÇTA DEV GELİRİ CEBE KOYDU

Aslan, Kopenhag beraberliği ile 930 bin euroyu kasasına koymuştu. Manchester United galibiyetiyle 1.5 milyon euro daha kazanan Galatasaray, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.

MEVCUT GELİR 28 MİLYON 660 BİN EURO

Süper Lig devi, katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçın ardından gelirini 28 milyon 660 bin euroya kadar çıkardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasa dolup taşacak! United'ı deviren Galatasaray, dev geliri de cebine koyacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasa dolup taşacak! United'ı deviren Galatasaray, dev geliri de cebine koyacak - Son Dakika
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