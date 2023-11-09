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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde büyük para kaçırdı - Son Dakika

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde büyük para kaçırdı

09.11.2023 11:53  - Güncelleme: 12:26

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 8 puanı rakiplerine bıraktı. Sarı-kırmızılılar böylece Devler Ligi'nden kazanabileceği 7 milyon 470 bin euroluk para ödülünden oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son Bayern Münih mağlubiyetiyle birlikte A Grubu'nda 3. sıraya geriledi. Grubunda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, büyük bir para ödülünü kasasına koyamadı.

GALATASARAY 4 PUAN TOPLADI

Bayern Münih'e karşı oynadığı 2 maçı da kaybeden Galatasaray, Kopenhag ile berabere kaldı. Tek galibiyetini Manchester United'dan alan temsilcimiz, şimdiye kadar grupta 4 puan topladı ve 3. sıraya yerleşti.

7.5 MİLYON EURO KAÇTI

A Grubu'nda 3. sırada bulunan Galatasaray, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle önemli bir geliri de kaçırdı. Toplam 8 puanı rakiplerine veren temsilcimiz, 7 milyon 470 bin eurodan oldu.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde büyük para kaçırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde büyük para kaçırdı - Son Dakika
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