Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in şu ana kadar UEFA'dan kazandıkları ücretler belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Fenerbahçe, Avrupa'da şu ana kadar 15 milyon 900 bin Euro gelir elde etti. Son 16'ya kalan sarı-lacivertliler 1 milyon 750 bin euroyu kasasına koymuştu.Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin Euro, yarı finalde 4.2 milyon Euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon Euro, şampiyon olan ise 13 milyon Euro daha kazanacak.
1) Galatasaray: 18.4 milyon Euro
2) Fenerbahçe: 15.9 milyon Euro
3) Beşiktaş: 10.7 milyon Euro
4) RAMS BAŞAKŞEHİR: 3.8 milyon Euro
5) TRABZONSPOR: 1.27 milyon Euro
Son Dakika › Spor › Kasalar ağzına kadar doldu! İşte takımlarımızın Avrupa'dan kazandığı gelir - Son Dakika
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