Kasalar ağzına kadar doldu! İşte takımlarımızın Avrupa'dan kazandığı gelir - Son Dakika
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Kasalar ağzına kadar doldu! İşte takımlarımızın Avrupa'dan kazandığı gelir

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Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlarımızın kazandıkları ücretler belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken en fazla geliri elde eden kulüp oldu. Fenerbahçe ise tur atlayarak yoluna devam ediyor. Detaylar haberimizde...

21.02.2025 15:57
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Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in şu ana kadar UEFA'dan kazandıkları ücretler belli oldu.

GALATASARAY ELENDİ AMA ZİRVEDE

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

1 MİLYON 750 BİN EURO GELİR EKLENDİ

Fenerbahçe, Avrupa'da şu ana kadar 15 milyon 900 bin Euro gelir elde etti. Son 16'ya kalan sarı-lacivertliler 1 milyon 750 bin euroyu kasasına koymuştu.Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin Euro, yarı finalde 4.2 milyon Euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon Euro, şampiyon olan ise 13 milyon Euro daha kazanacak.

İŞTE TOPLAM UEFA GELİRLERİ

1) Galatasaray: 18.4 milyon Euro

2) Fenerbahçe: 15.9 milyon Euro

3) Beşiktaş: 10.7 milyon Euro

4) RAMS BAŞAKŞEHİR: 3.8 milyon Euro

5) TRABZONSPOR: 1.27 milyon Euro

Kasalar ağzına kadar doldu! İşte takımlarımızın Avrupa\'dan kazandığı gelir

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasalar ağzına kadar doldu! İşte takımlarımızın Avrupa'dan kazandığı gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • kuzeyli baba:
    Fenerbahçe olmasa halimiz harap bir tek Fenerbahçe var hem futbolda hem basketbolda Avrupa da başarı ile ülkemizi temsil eden 146 46 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Gavatsaray aradaki farkı MAYDONOZ DÖNER sponsor anlaşmasından kazanmış 114 43 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Gs Türkiyede kiyak,avrupada kiyak,basari yok niye fazla aliyor. 47 23 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    FB PALAZLANMAYAMI BAŞLADI. ÇOK KOMİKLER. UMUT DÜNYASI. 15 27 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    OFFFFF NE DOLMUŞ AMA BU 5ALATASARAY BAHİSİN YADA KARABORSANIN YANINDA ÇEKİRDEK. YADA YEDİBAHÇENİN AAHİBİNİN HARÇLIKLARI YANINDA ÜÇ KURUŞ. 15 27 Yanıtla
  • ha434343:
    Fenerbahçe bahisten ne kadar para kazandı Galatasaray bahisten ne kadar para kazandı anket sorusu 3 16 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    babanız GALATASARAY 4 15 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    komik rakamlar. 1 futbolcuya daha fazla ödeniyor. 7 3 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız:
    Böyle giderse Yunanistan geçecek bizi yakında ülke puanında 1 0 Yanıtla
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