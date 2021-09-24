Kasapoğlu, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli takımı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazanan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yankton kentinde düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda üçüncü olan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımını yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarının ardından Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda kazandıkları bronz madalyayla bizleri yine gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."