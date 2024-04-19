Kasayı ağzına kadar doldurdular! İşte Avrupa'dan en çok gelir elde eden takımımız

Trabzon Of ilçesinde ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi

Of Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Trabzon'un Of ilçesinde ilkokullar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya 10 okulun takımı katıldı ve turnuva Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında yapılan İsmail Yıldırım İlkokulu ve Eskipazar İlkokulu maçıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Turnuvanın final karşılaşması ise 23 Nisan'da İlçe Stadyumunda oynanacak.