10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-0'lık skorla kazandı
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Claudio Winck, 79. dakikada Nuno da Costa ve 89. dakikada Mamadou Fall kaydetti.
Kasımpaşa bu galibiyetle 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa farka koştu! Hatay'ın galibiyet hasreti devam ediyor - Son Dakika