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Kasımpaşa farka koştu! Hatay'ın galibiyet hasreti devam ediyor - Son Dakika
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Kasımpaşa farka koştu! Hatay'ın galibiyet hasreti devam ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibi 2 maç sonra 3 puana ulaşılırken, Hatay'ın galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.

Kasımpaşa farka koştu! Hatay\'ın galibiyet hasreti devam ediyor
20.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 16:07
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Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-0'lık skorla kazandı

PAŞA 74'TEN SONRA AÇILDI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Claudio Winck, 79. dakikada Nuno da Costa ve 89. dakikada Mamadou Fall kaydetti.

Kasımpaşa farka koştu! Hatay'ın galibiyet hasreti devam ediyor

HASRET 9 MAÇA ÇIKTI

Kasımpaşa bu galibiyetle 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.

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Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

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