Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı

Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşı gelen Kasımpaşa ile Adana Demirspor, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Müsabakada takımının 2. golünü atan Kasımpaşalı Nuno Da Costa, üst üste 4. maçında da gol atarak kariyerinde bir ilki başardı.

25.08.2024 21:19
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

DA COSTA KARİYERİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ve 59. dakikada Nuno Da Costa'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Golcü oyuncu Nuno Da Costa, Kasımpaşa formasıyla üst üste dördüncü maçında da gol atarak kariyerinde bir ilki başardı.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı

ADANA DEMİRSPOR 90+3 DÖNDÜ

Adana Demirspor'da geri dönüşün ateşi 65. dakikada yandı. Sahneye çıkan Yusuf Barasi farkı bire indirdi. Maçta son sözü 90+3'te Manev söyledi. Şık bir vuruş yapan Manev, skora dengeyi getirdi ve takımına puanı kazandırdı. Karşılaşmada Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Sarı ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı

ADANA TEMSİLCİSİ İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 2 yaptı. Adana Demirspor ise ilk puanını alarak 1 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram Yavuz: Eyüpspor'a çalıştılar :) 1 0 Yanıtla
  • Çelikk: Adana Demirspor geri döndü 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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