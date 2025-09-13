Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 1-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun ters vuruşu kaydetti.Kasımpaşa'da Habib Gueye, 76. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon hem galibiyetini elde etti ve puanını 3'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Kasımpaşa, kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa ligdeki ilk galibiyetini tek golle aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?