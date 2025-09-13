Kasımpaşa ligdeki ilk galibiyetini tek golle aldı - Son Dakika
Kasımpaşa ligdeki ilk galibiyetini tek golle aldı

Kasımpaşa ligdeki ilk galibiyetini tek golle aldı
13.09.2025 19:07
Süper Lig'de oynanan İstanbul derbisinde Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 1-0 kazandı.

GALİBİYET TEK GOLLE GELDİ

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun ters vuruşu kaydetti.Kasımpaşa'da Habib Gueye, 76. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

KASIMPAŞA'DA LİGDEKİ İLK 3 PUAN

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon hem galibiyetini elde etti ve puanını 3'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Kasımpaşa, kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

