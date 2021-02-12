Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında "kar" önlemleri - Son Dakika
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Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında "kar" önlemleri

12.02.2021 15:36
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında "kar" önlemleri

İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda önlemler alınmaya başladı.

İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda önlemler alınmaya başladı.

Meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın pazar günü saat 19.00'da oynaması planlanan karşılaşma da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 16.00'ya alındı.

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Diğer taraftan, sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda önlemler almaya başladı. Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatıldı. Görevliler, yağış nedeniyle maçta herhangi bir aksama veya erteleme olmaması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Önlemler kapsamında, sahanın açık tutulması için maç sırasında da ekiplerin statta hazır durumda bekleyeceği kaydedildi.

Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında kar önlemleri
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Galatasaray, Kasımpaşa, Pazar, kar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında 'kar' önlemleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray'ın stadında "kar" önlemleri - Son Dakika
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