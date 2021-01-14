Kasımpaşa maçından notlar

- Erol Bulut 6 değişiklik yaptı
- Harun Tekin bu sezon ilk kez-Lemos, 47 gün sonra 11'de- İsmail Yüksek kadroda-Sarı-lacivertli ekipte 9 eksik - Kasımpaşa'da 7 eksik oyuncu bulunuyor Mustafa AKIN/ İstanbul, - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 45'te başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlendi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut, ligde oynadıkları BB Erzurumspor maçına göre Kasımpaşa mücadelesine 6 farklı isimle çıktı. Teknik adam, Altay Bayındır, Ozan, Tisserand, Thiam'ı yedek soyundururken, Pelkas ve Sadık Çiftpınar'ı kadroya dahil etmedi. Bu oyuncuların yerine ise Harun Tekin, Lemos, Serdar, Ferdi, Cisse ve Samatta görev aldı. Erol Bulut, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Harun, Nazım, Serdar, Lemos, Caner, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta." HARUN TEKİN BU SEZON İLK KEZ Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı. Sarı-lacivertli ekibin 15 Kasım tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında görev alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, bu sezon ilk kez bir resmi maçta sahaya çıktı. Sakatlığı sonrasında ameliyat olan ve kupada oynanan Sivas Belediyespor ile Karacabey Belediyespor maçlarını kaçıran Harun, Kasımpaşa maçında kalede yer aldı. LEMOS, 47 GÜN SONRA 11'DE Sarı-lacivertli ekipte Uruguaylı futbolcu Lemos, 47 gün sonra Kasımpaşa maçı ile ilk 11'de yer aldı.En son ligde 29 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş maçında görev alan ve sakatlık yaşayan Lemos, uzun bir süre sahadan uzak kalmıştı. Beşiktaş maçının ardından 4 karşılaşmada forma giyemeyen Uruguaylı stoper, 3 maçta ise yedekler arasında şans bekledi. Lemos, Kasımpaşa maçında ise 47 gün sonra ilk 11'de sahadaki yerini aldı. İSMAİL YÜKSEK KADRODA Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksektepe, teknik ekibin talebi doğrultusunda takıma dahil oldu. Takımla birlikte idmanlara çıkan İsmail Yüksek, ZTK'daki Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı. SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 9 EKSİKFenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesine 9 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz ile Kemal Ademi kadroda yer almadı.KASIMPAŞA'DA 7 EKSİK OYUNCU BULUNUYOR
Kasımpaşa'da ise Fenerbahçe maçında 7 eksik oyuncu bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekipte; Haddadi, Hajradivonic, Koita, Jeanvier, Tarkan Serbest, Koomson, Berat Kalkan, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bıraktı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aytaç Kara, Varga, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic."
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