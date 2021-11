Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın zorlu geçtiğini söyleyerek 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Sahada güçlü bir takım olduğunu ve genel olarak bakıldığında savunma anlamında iyi işler yaptıklarını kaydeden Bulut, topun takımda kalma süresini arttırmaları gerektiğini anlatarak, "Bugün zor maçtı. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Sahada güçlüydük. Maçımızı kazanmış olduk. Maç genel olarak baktığımızda iyi gitti. Defans olarak iyi oynuyoruz. Ancak topun bizde kalma süresini arttırmamız gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda başarımızı daha yukarılara çekmeyi düşünüyoruz. Hücum anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Futbolda üretmek biraz daha zordur. Topla birlikte daha iyi olmamız gerekiyor. Bunu haftalardır söylüyorum. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Daha sakin olmamız gerekiyor. Yeni sistem diyorum. Son iki yıldır kulübe baktığımızda daha çok defansa yaslanan bir takım vardı. Biz bunu önde baskı ile geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hemen gerçekleşecek bir çalışma değil ancak istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"KALECİNİN BAZEN MAÇ KAZANDIRMASI GEREKİYOR"Kaleci Günay Güvenç 'in Kasımpaşa karşısında iyi bir performans gösterdiğini söyleyen Bulut, "Günay çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir oyuncu. Performansını ortaya koydu. Kalecinin bazen maç kazandırması gerekiyor. Bugün de Günay bunu yaptı. Duran topları her maçtan önce çalışıyoruz. Geriye döndüğümüzde Fenerbahçe olsun, Malatya olsun benim takımım bunu başarıyor. Bunun devamının gelmesi gerekiyor" diye konuştu.Öte yandan hakem Halis Özkahya 'nın karşılaşmayı 4 dakika erken bitirip oyuncuları tekrardan sahaya çağırıp kalan dakikaları oynatması üzerine ise Erol Bulut, "Sonuçta olması gereken ne ise öyle yapmak zorundayız. Bize de öyle talimat verildi. 4 dakika yeniden oynamamız gerekiyordu sahaya çıktık ve oynadık. Bu bir hata hakem de bir insan hata olabilir" dedi.HAKAN KUTLU: HAKEM KRONOMETREYİ YANLIŞ GÖRMÜŞKasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, oyun anlamında takımdan memnun olduğunu ifade ederek, "Aslında oyunun her iki tarafında da oynayan takım olduk. Gol atabilseydik maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Geçen hafta kazanmış olduğumuz bir maç vardı. Ufak hatalarımız var. Karşılık veremedik. Çok kısa süredir beraberiz. Son iki maçta çok daha pozitif oyun var. Çalışacağız. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Üzgünüz Gaziantep FK'yı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Maçın uzatma bölümlerinde kalan 4 dakikanın yeniden oynanması ile ilgili hakemin kronometreyi yanlış gördüğünü söyleyen Kutlu, "Hatalar olabiliyor. Hakem hataları. Hakem kronometreyi yanlış görmüş. Böyle hatalar olabilir. Telafisi vardı tekrar sahaya çıktık. Oyun içinde oyuncularımızın hataları olabiliyor. Duran topları Gaziantep FK'nın nasıl kullandığını söylemiştik. Oyun içinde böyle hatalar olabiliyor. Gazişehir de bunu çok iyi değerlendirdi" diye konuştu.