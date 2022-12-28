Selçuk İnan'ın için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk İnan'ın için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti

28.12.2022 19:48
Selçuk İnan'ın için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde 3 resmi maçını kaybetti.

Selçuk İnan için teknik direktörlük macerası iyi başlamadı. 22 Kasım'da Kasımpaşa'nın teknik direktörü olan Selçuk İnan, çıktığı 3 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. Türkiye Kupası'nda havlu atan Kasımpaşa, ligdeki iki maçını da kaybetti.

Selçuk İnan'ın için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti

FATİH TEKKE SİFTAH YAPTI

İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden İstanbulspor 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyet hasretini sonlandırdı. Fatih Tekke, İstanbulspor'un başında ilk lig galibiyetine ulaştı.

HASRET BİTMEDİ

Kasımpaşa ise Selçuk İnan yönetimindeki üçüncü resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Kasımpaşa bu süreçte ligde Sivasspor ve İstanbulspor'a, kupada ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorlarla kaybetti.

YORUMLAR
500
Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan kabusu yaşıyor! Derbiyi de kaybetti Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan kabusu yaşıyor! Derbiyi de kaybetti Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Selçuk İnan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan'ın için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:37 EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yaş sınırı olacak mı?
20:04 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler elden kaçabilir! Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor
19:44 Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan kabusu yaşıyor! Derbiyi de kaybetti
19:18 Alanyaspor ve İstanbulspor konuklarını eli boş gönderdi
19:09 Tramvayı lunaparka çevirdiler! Demirlerin üzerine çıkıp camlara tırmandılar
19:04 Katil zanlısından akılalmaz sözler: Neden pişman olayım ki çok para verdim
18:54 İmamoğlu'nun danışmanı, İçişleri Bakanı Soylu'nun terörist dediği kişinin şehit kardeşi olduğunu söyledi
18:33 Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar! Soruşturma başlatıldı
17:57 Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastayla alay eden 4 şüpheli tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 20:51:29. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk İnan'ın için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement