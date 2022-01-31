Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
Son Güncelleme: 31.01.2022 16:17

Kasımpaşa Kulübü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen Uros Spajic ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen Uros Spajic ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic, sağlık sponsorumuz @livhospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.


Kaynak: DHA

Krasnodar, Kasımpaşa, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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