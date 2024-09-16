Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı

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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı ve kulüp rekorunu kırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı.

16.09.2024 15:00
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

KANARYA LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

32 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı. Mourinho'nun ekibi böylelikle Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

Kasımpaşa\'yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı

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Son Dakika Spor Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hakan Bilen:
    şu ana kadar tartışmasız en iyi futbolu oynayan takım ve şampiyonluğu geçen yoldan beri hak eden takım Fenerbahçe gs hakemlerle kollanmazsa şampiyonluk değil ikincilik bile göremez şampiyon Fenerbahçe ikinci bjk olsun..! 31 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Bu kuşlar hep rekor ama ortada TEK BABANIZ GALATASARAY 9 34 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    kuşlar boşuna sevinmesin mayislar bizimdir. 9 26 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Bir Fenerbahçe’li olarak söylüyorum. Şampiyon Fenerbahçe. Ne olacaktı fetüsaray mı diyecektim. :) 24 10 Yanıtla
  • Türk Ak:
    BU SENE AÇIK ARA ŞAMPİYON OLACAK GS VE BJK NİN 2.yarı zor maçları hep deplasmanda 15 10 Yanıtla
  • Yavuz Yilmaz:
    Bu ne ki. Daha ne rekorlar kıracak fb. Gs ve bjk ancak seyir edecek. Büyük ekşi de seyredecek 12 4 Yanıtla
  • Batuhan Ömerca:
    İsmail hocaya yazar 9 3 Yanıtla
  • Berkant Balli:
    bu hafta sonu Galatasaray öper ve ilk mağlubiyetini eline verir 1 8 Yanıtla
  • Ankara null:
    rekorda penalti kazanma rekoru hee alehine bisey yok yok 2 5 Yanıtla
  • Halis Gülçek:
    Ferhat nerde hayret bu haberde yok karga ferhat 2 3 Yanıtla
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