Finale gölge düşüren an! Maçı heyecanla izleyen kadını dakikalarca taciz etti - Son Dakika
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Finale gölge düşüren an! Maçı heyecanla izleyen kadını dakikalarca taciz etti

19.12.2022 19:36

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finali nefes kesti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalarda 3-3'lük skorla penaltılara gitti. Arjantin penaltılarda maçı kazanarak 36 yıllık kupa hasretine son verdi. Maç esnasında ise bir kadının tribünde taciz edildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Kameraya yansıyan o anlarda kırmızı şortlu şahsın kadına sürekli fiziksel temasta olduğu görüldü.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finali nefes kesti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalarda 3-3'lük skorla penaltılara gitti. Arjantin penaltılarda maçı kazanarak 36 yıllık kupa hasretine son verdi.

GENÇ KADINI TRİBÜNDE TACİZ ETTİLER

Maç esnasında tepkilerini kayıt altına alan bir kadının taciz edilmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Anbean kameraya yansıyan o anlarda kadının arkasındaki kırmızı şortlu kişinin mağdura sürekli fiziksel olarak dokunduğu ve dokunmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ARJANTİN FİNALE NASIL GELDİ?

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangocular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Tangocular yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

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Arjantin, Fransa, Katar, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Finale gölge düşüren an! Maçı heyecanla izleyen kadını dakikalarca taciz etti - Son Dakika
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