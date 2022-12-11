Fenerbahçelilerin korkusu gerçekleşiyor! Jorge Jesus'a teklif götürdüler - Son Dakika
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Fenerbahçelilerin korkusu gerçekleşiyor! Jorge Jesus'a teklif götürdüler

11.12.2022 21:14

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da Tite'nin ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Brezilyalı yetkililerin hedefinde Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un olduğu iddia edildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fenerbahçe'den Jorge Jesus ve Palmeiras'tan Abel Ferreira'nın temsilcileriyle görüştü.

FENERBAHÇE İZİN VERMİYOR

Jorge Jesus'un kulübü Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermediği, ancak Abel Ferreira için kulübü Palmeiras'ın başkan Leila Pereira aracılığıyla onay verdiği belirtilirken, Federasyon'un, Jesus için ödenecek olan tazminatı da ödememek için Pereira ile anlaşmak istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASI 1 YILLIK

Öte yandan 68 yaşındaki Portekizli teknik adam Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçelilerin korkusu gerçekleşiyor! Jorge Jesus'a teklif götürdüler - Son Dakika


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