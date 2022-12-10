Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti

10.12.2022 20:19
Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti

Katar'daki Dünya Kupası'nın bıraktığı unutulmaz anlarından bir tanesi de Ronaldo'nun gözyaşları olacak. Dünya Kupası kariyerini hezimetle tamamlayan Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı.

Cristiano Ronaldo'dun Dünya Kupası kariyeri çeyrek finalde kapandı. İsviçre maçında ardından da Fas maçında yedek kalan Ronaldo, yedek kulübesindeki görüntüleriyle gündem olmuştu. Portekizli starın vedası da yüreklere dokundu.

RAKİP OYUNCULAR TESELLİ ETTİ

Fas'a 1-0 kaybederek elenen Portekiz'de Ronaldo sahanın ortasına çöküp ağlamaya başladı. Ronaldo'yu rakip takımın futbolcuları teselli etti.

Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Koridora doğru yol alan Ronaldo, duygusal patlama yaşadı. Hüngür hüngür ağlayan Ronaldo'yu görevliler teselli etmeye çalıştı. Efsanenin Dünya Kupası'ndaki son maçı hüsranla bitti.

Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti
YORUMLAR
500
Dünya Kupası'nda Fas rüyası sürüyor! Ronaldo'lu Portekiz'i mağlup edip yarı finale yükseldiler Dünya Kupası'nda Fas rüyası sürüyor! Ronaldo'lu Portekiz'i mağlup edip yarı finale yükseldiler Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı? Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı?

Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti - Son Dakika


Son Dakika
19:59 Dünya Kupası'nda Fas rüyası sürüyor! Ronaldo'lu Portekiz'i mağlup edip yarı finale yükseldiler
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kırık kalpleri tamir edip saflarımızı güçlendireceğiz
19:33 Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları üzen görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı
18:54 Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı?
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'u ziyaret etmeme sebebini anlattı: "O gelecekse ben gelmem" dedi
18:03 Fenerbahçe yenilgiyi unuttu! Ülkeye galibiyetle dönüyorlar
17:56 Asgari ücret zammında geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
17:39 Karısını cami odasında başka bir kadınla aldattığı iddia edilen imam için karar verildi
17:11 Şiddetli lodosun hayatı olumsuz etkilediği Bursa'ya Meteoroloji'den turuncu uyarı
15:55 Sultanbeyli'de göçük altında kalan 61 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 21:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement