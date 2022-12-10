Cristiano Ronaldo'dun Dünya Kupası kariyeri çeyrek finalde kapandı. İsviçre maçında ardından da Fas maçında yedek kalan Ronaldo, yedek kulübesindeki görüntüleriyle gündem olmuştu. Portekizli starın vedası da yüreklere dokundu.
Fas'a 1-0 kaybederek elenen Portekiz'de Ronaldo sahanın ortasına çöküp ağlamaya başladı. Ronaldo'yu rakip takımın futbolcuları teselli etti.
Koridora doğru yol alan Ronaldo, duygusal patlama yaşadı. Hüngür hüngür ağlayan Ronaldo'yu görevliler teselli etmeye çalıştı. Efsanenin Dünya Kupası'ndaki son maçı hüsranla bitti.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti - Son Dakika