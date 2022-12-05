Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak - Son Dakika
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Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak

05.12.2022 17:32

Katar'daki Stadyum 974, Brezilya-Güney Kore maçından sonra yıkılacak. Parçalara bölünecek stat başka bir ülkeye gönderilecek.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ihtişamlı statlarıyla dikkat çekiyor. Ancak konteyner parçalarıyla üretilen statlar, sökülüp başka ülkelere gönderilecek.

Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak

PARÇALARA BÖLÜNECEK

QatarLive'daki habere göre; Brezilya- Güney Kore maçının oynanacağı stadyum 974, bu karşılaşmayla misyonunu tamamlayacak. Stat adeta lego parçaları gibi sökülüp başka bir ülkeye gönderilecek.

Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak

TUNUS'A VERİLECEK

30 Kasım 2021'de açılan stat, 974 geri dönüştürülmüş nakliye konteynerlardan yapıldı. Stadın yeni adresi yüksek ihtimalle Tunus olacak.

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SON DAKİKA: Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak - Son Dakika
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