Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ihtişamlı statlarıyla dikkat çekiyor. Ancak konteyner parçalarıyla üretilen statlar, sökülüp başka ülkelere gönderilecek.

PARÇALARA BÖLÜNECEK

QatarLive'daki habere göre; Brezilya- Güney Kore maçının oynanacağı stadyum 974, bu karşılaşmayla misyonunu tamamlayacak. Stat adeta lego parçaları gibi sökülüp başka bir ülkeye gönderilecek.

TUNUS'A VERİLECEK

30 Kasım 2021'de açılan stat, 974 geri dönüştürülmüş nakliye konteynerlardan yapıldı. Stadın yeni adresi yüksek ihtimalle Tunus olacak.