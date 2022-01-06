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Katar'daki Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş oldu - Son Dakika

Katar'daki Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş oldu

06.01.2022 00:00
Katar'daki Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş oldu

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonun 15'incisi Katar'ın başkenti Doha'da oynandı.

Yurt dışında dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde de taraflar eşitliği bozamadı.

Beşiktaş; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile penaltı atışlarını gole çevirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Spor Toto Süper Lig'de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman'ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus'un vuruşunda ise top direkten döndü.

Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Kupayı bakan Kasapoğlu verdi

Kupa seremonisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.

Kasapoğlu ile Özdemir, şampiyonluk kupasını siyah-beyazlı takımın kaptanları Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida'ye verdi. Beşiktaş'ın kaptanları, teknik sorumlu Önder Karaveli ile beraber kupayı kaldırdı.

Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı

Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

TFF Süper Kupa maçları

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerMaçSonuç
30.07.2006FrankfurtGalatasaray-Beşiktaş0-1
05.08.2007KölnFenerbahçe-Beşiktaş2-1
17.08.2008DuisburgGalatasaray-Kayserispor2-1
02.08.2009İstanbulBeşiktaş-Fenerbahçe0-2
07.08.2010İstanbulBursaspor-Trabzonspor0-3
12.08.2012ErzurumGalatasaray-Fenerbahçe3-2
11.08.2013KayseriGalatasaray-Fenerbahçe1-0 (uzatma)
25.08.2014ManisaFenerbahçe-Galatasaray0-0 (3-2/penaltı)
08.08.2015AnkaraGalatasaray-Bursaspor1-0
13.08.2016KonyaBeşiktaş-Galatasaray1-1 (0-3/penaltı)
06.08.2017SamsunBeşiktaş-Atiker Konyaspor1-2
05.08.2018KonyaGalatasaray-Akhisarspor1-1 (4-5/penaltı)
07.08.2019AnkaraGalatasaray-Akhisarspor1-0
27.01.2021İstanbulMedipol Başakşehir-Trabzonspor1-2
05.01.2021DohaBeşiktaş-Antalyaspor1-1 (4-2/penaltı)

Önder Karaveli yönetiminde ilk kupa

Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan ama kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşayan Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.

Kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Beşiktaş, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Katar'daki Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş oldu - Son Dakika Spor


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