Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti

Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti

İtalyan kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı Elisa Arlian, İtalya'nın Aosta Vadisi'nde bulunan Mount Zerbion'da yürüyüş yaparken 700 metre düşerek hayatlarını kaybetti. Pession (28) ve Arlian (26), eve dönmeyince aileleri tarafından yetkililere bildirildi ve arama kurtarma ekipleri tarafından cesetleri bulundu. Pession, 2021 yılında Dünya Kupası sıralamasında 15. sıraya yerleşerek en iyi sonuçlarını elde etmişti.

05.06.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı Elisa Arlian, İtalya'da bir dağdan 700 metre düşerek trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. Çiftin, Aosta Vadisi'nde kayakçılar arasında popüler bir yer olan Mount Zerbion'da yürüyüş yaparken kazaya uğradıkları düşünülüyor.

Pession (28) ve Arlian (26), eve dönmeyince, aileleri yetkililere haber verdi ve itfaiye ile helikopterler bölgeye sevk edildi. Saatler sonra, çiftin cesetleri kar altında bulundu. Zirveye yakın bir yerden yaklaşık 700 metre düştükleri tahmin ediliyor.

Arama ekibi, çiftin cep telefonlarından birinin sinyalini kullanarak yerlerini tespit etti. Kurtarıcılar karın üzerine indiklerinde, çiftin hala birbirine bağlı olduğunu gördüler.

Jean Daniel Pession, 28 yaşında hayatını kaybetti ve daha önce Dünya Kupası'nda 15. olmuştu. İtalyan Kış Sporları Federasyonu, hafta sonu bu acı haberi doğruladı. Yapılan açıklamada, "Kış sporları ve özellikle hız kayağı dünyasını korkunç bir trajedi vurdu. Dünya Kupası takımının 28 yaşındaki üyesi Jean Daniel Pession, Champoluc üzerinde meydana gelen trajik bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Kız arkadaşı da Pession ile birlikte hayatını kaybetti," denildi.

Pession, 2021 yılında Dünya Kupası sıralamasında 15. sırada yer alarak en iyi sonuçlarını elde etti ve 2022'de Vars'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 22. oldu. Başkan Flavio Roda ve tüm Federasyon, bu trajik olay nedeniyle Pession ailesine başsağlığı diliyor.

Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti
Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti
Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 13:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement