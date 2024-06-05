Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı, yürüyüş yaparken 700 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti

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Kayak yıldızı Jean Daniel Pession ve kız arkadaşı Elisa Arlian, İtalya'da bir dağdan 700 metre düşerek trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. Çiftin, Aosta Vadisi'nde kayakçılar arasında popüler bir yer olan Mount Zerbion'da yürüyüş yaparken kazaya uğradıkları düşünülüyor.

Pession (28) ve Arlian (26), eve dönmeyince, aileleri yetkililere haber verdi ve itfaiye ile helikopterler bölgeye sevk edildi. Saatler sonra, çiftin cesetleri kar altında bulundu. Zirveye yakın bir yerden yaklaşık 700 metre düştükleri tahmin ediliyor.

Arama ekibi, çiftin cep telefonlarından birinin sinyalini kullanarak yerlerini tespit etti. Kurtarıcılar karın üzerine indiklerinde, çiftin hala birbirine bağlı olduğunu gördüler.

Jean Daniel Pession, 28 yaşında hayatını kaybetti ve daha önce Dünya Kupası'nda 15. olmuştu. İtalyan Kış Sporları Federasyonu, hafta sonu bu acı haberi doğruladı. Yapılan açıklamada, "Kış sporları ve özellikle hız kayağı dünyasını korkunç bir trajedi vurdu. Dünya Kupası takımının 28 yaşındaki üyesi Jean Daniel Pession, Champoluc üzerinde meydana gelen trajik bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Kız arkadaşı da Pession ile birlikte hayatını kaybetti," denildi.

Pession, 2021 yılında Dünya Kupası sıralamasında 15. sırada yer alarak en iyi sonuçlarını elde etti ve 2022'de Vars'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 22. oldu. Başkan Flavio Roda ve tüm Federasyon, bu trajik olay nedeniyle Pession ailesine başsağlığı diliyor.