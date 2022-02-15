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Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya'dan ödüllerle döndü - Son Dakika

Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya'dan ödüllerle döndü

15.02.2022 11:26
Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya'dan ödüllerle döndü

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren wushu branşında mücadele eden 5 sporcu, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu turnuvasında Açık El ve Silahlı Tao kategorilerinde 3 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği ve 2...

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren wushu branşında mücadele eden 5 sporcu, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu turnuvasında Açık El ve Silahlı Tao kategorilerinde 3 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü aldı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, katıldığı turnuvalarda ödül üstüne ödül almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Basketbol U16 Ligini lider olarak tamamlayarak, kulübe ilk şampiyonluk kupasını kazandıran basketbol takımının ardından wushu takımı da katıldığı ilk turnuvada birçok şampiyonluklar elde etti.

Antrenörler Cengiz Tursun ve Muhammed Ramazan Şenol gözetiminde Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu turnuvasına katılan Zehra Betül Çaça, Yeter Tarhan, Hatice Tarhan, Ceylan Opçin ve Oya Opçin, Açık El ve Silahlı Tao kategorilerinde 3 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

Sporcuların Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu turnuvasında aldığı ödüller şöyle:

Zehra Betül Çaça: Tao Minik Yıldızlar kategorisinde altın madalya

Yeter Tarhan: Büyükler Silahlı Tao kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu, Tao Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu

Hatice Tarhan: Büyükler Silahlı Tao Nandao kategorisinde Türkiye ikinciliği

Ceylan Opçin: Büyükler Silahlı Tao kategorisinde Türkiye ikinciliği ve Tao Büyükler kategorisinde Türkiye 3'lüğü

Oya Opçin: Tao Gençler kategorisinde ve Silahlı Tao kategorisinde ikincilik.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, başarılarından dolayı sporcuları kutladı. - DİYARBAKIR

Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya'dan ödüllerle döndü
Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya'dan ödüllerle döndü

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Kung Fu, Türkiye, Antalya, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya'dan ödüllerle döndü - Son Dakika Spor


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