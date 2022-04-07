Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı - Son Dakika
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Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı

07.04.2022 21:44
Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı

Ege Bölgesi'nin en büyüğü olmaya aday olan ve Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle Kula'ya kazandırılan Gençlik Kampı inşasında sona yaklaşıldı.

Ege Bölgesi'nin en büyüğü olmaya aday olan ve Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle Kula'ya kazandırılan Gençlik Kampı inşasında sona yaklaşıldı. Kısa sürede tamamlanması planlanan kamp alanını inceleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru, inşaatın son durumunu kendisine ait dron ile görüntüledi.

İçerisinde çok amaçlı salonlar, spor sahaları, bungalov tarzı konaklama yerleri, yüzme havuzu, paintball sahası, amfi tiyatrosu gibi birçok bölüm bulunan Gençlik Kampı inşaatında sona yaklaşıldı. Ege Bölgesi'nin en donanımlı kamp alanlarından birisi olan gençlik Kampı inşaatını AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ile birlikte inceleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru, yüklenici firma yetkilisi Sebahattin Bilgin'den son durum hakkında bilgi aldı. Oldukça geniş bir alan üzerine kurulan Gençlik Kampı'nı kendisine ait dron ile kuşbakışı inceleyen Kaymakam Kemal Duru, bu eserin Kula'ya çok yakıştığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nunu memleketi Kula'ya bıraktığı en güzel eserlerden biri olan bu kamp alanının eğitime kazandırılması için gün saydıklarını da ifade eden Kaymakam Duru, Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - MANİSA

Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı
Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı
Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı
Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı
Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı
Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı

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Mehmet Kasapoğlu, Kemal Duru, gençlik, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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