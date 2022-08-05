Ali İhsan Kabakcı Ana Lig'in şampiyonlarını ağırladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; İzmir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Cimnastik Türkiye finallerinden şampiyonlukla dönen Kayseri Cimnastik Takımını ağırladı.

ANALİG Cimnastik şampiyonasında fırtına gibi esen Kayseri takımı 7 yılda 4. kez Türkiye Şampiyonu oldu. 2015, 2016, 2020 ve 2022'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Şampiyonasında Kayseri ANALİG takımı 4. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. İzmir'den şampiyon olarak dönen yıldız cimnastik sporcuları, Antrenörleri Mehmet Bilgin ve Aziz Baran Atay ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Şampiyonları makamında ağırlayan Kabakcı; cimnastik branşında art arda gelen başarıların kendisini oldukça gururlandığını belirterek, elde ettiği derecelerden dolayı sporculara ve antrenörlerine şilt takdim etti. - KAYSERİ