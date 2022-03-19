Kayseri Şekerspor Türkiye İkincisi oldu - Son Dakika
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Kayseri Şekerspor Türkiye İkincisi oldu

19.03.2022 11:37
Kayseri Şekerspor Türkiye İkincisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen U20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen U20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri Şeker spor Güreş Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri Şekerspor 91 Puanla Türkiye ikincisi oldu. 15-18 Mart tarihleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası spor salonunda yapılan şampiyonada 51 ilden 38 takımın katıldığı müsabakada 550 sporcu madalya mücadelesi verdi. Kayseri Şekerspor Güreş Takımı adına mindere çıkan 63 kiloda Azat Sarıyar ve 67 kiloda Onur Yurtata Türkiye Şampiyonu olurken, 60 kiloda Barış Erbek ile yine 60 kiloda Kemal Sevgili Türkiye ikincisi oldu ve 87 kiloda Erdem Kethüda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kürsüde Kayseri Şekerspor'un adının düşmediği şampiyonada Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve beraberindeki heyet müsabakaların bir bölümünü yerinde izleyerek sporculara destek oldu.

Başkan Akay, U20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında takım halinde ve çeşitli kilolarda elde ettikleri dereceler ile büyük başarılara imza atan, Kayseri Şekerspor Güreş takımı sporcularını ve antrenörleri İlker Genel, Salih Güney ile Veysel Toprak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor Türkiye İkincisi oldu

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Kaynak: İHA

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