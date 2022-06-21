Kayserispor 190 milyon TL harcayabilecek - Son Dakika
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Kayserispor 190 milyon TL harcayabilecek

21.06.2022 08:38
Kayserispor 190 milyon TL harcayabilecek

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonunda 190 milyon 855 bin TL harcayabilecek.

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonunda 190 milyon 855 bin TL harcayabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele verecek takımların harcama limitlerini belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti İstanbul ekibi Galatasaray'a verilirken en az limit ise Karagümrük'e verildi. En çok harcama limiti alan Galatasaray için yüzde 40 sapma ile birlikte 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL belirlendi. Kayserispor için ise yüzde 40'lık sapma oranı ile 190 milyon 855 bin TL harcama limiti belirlendi.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ise 627 milyon 970 bin TL, yüzde 40 sapma ile birlikte 879 milyon 158 bin 943 TL limit verildi. Karagümrük ise yeni sezonda 161 Milyon 20 Bin 854 Lira harcayabilecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 190 milyon TL harcayabilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor 190 milyon TL harcayabilecek - Son Dakika
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