Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.
Süper Lig'e son yükseldiği 2015-2016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de 8. sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi. Kayserispor, son 7 sezonda 2017-2018 sezonunda Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alıp 14 puan toplamıştı. Sarı kırmızılılar o sezon 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor'un son 7 sezonda oynadığı ilk 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
2021-2022 (3G-2B-2M-11P)
Altay-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Adana DS 1-1
Başakşehir-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Kasımpaşa 2-0
Hatayspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Galatasaray 3-0
Giresunspor-Kayserispor 1-1
2020-2021 (2G-5M-6P)
Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
Alanyaspor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Erzurumspor 1-3
Ankaragücü-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Sivasspor 1-3
Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Hatayspor 0-1
2019-2020 (3B-4M-3P)
Kayserispor-Alanyaspor 0-1
Ankaragücü-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Galatasaray 2-3
Antalyaspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Denizlispor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 2-1
Göztepe-Kayserispor 4-0
2018-2019 (2G-2B-3M-8P)
Kayserispor-Antalyaspor 2-0
Bursaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Yeni Malatya 0-0
Fenerbahçe-Kayserispor 2-3
Göztepe-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Konyaspor 0-2
Beşiktaş-Kayserispor 2-0
2017-2018 (4G-2B-1M-14P)
Galatasaray-Kayserispor 4-1
Kayserispor-Göztepe 1-0
Kayserispor-Ankaraspor 2-2
Sivasspor-Kayserispor 0-2
Kayserispor-Antalyaspor 2-0
Kasımpaşa-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Bursaspor 3-1
2016-2017 (1G-2B-4M-5P)
Kayserispor-Akhisarspor 0-2
Fenerbahçe-Kayserispor 3-3
Kayserispor-Galatasaray 1-1
Bursaspor-Kayserispor 3-1
Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1
Kasımpaşa-Kayserispor 3-1
Kayserispor-Beşiktaş 0-1
2015-2016 (1G-2B-4M-5P)
Ankaraspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Konyaspor 1-1
Mersin İ.Y-Kayserispor 1-2
Kayserispor-Trabzonspor 0-1
Gaziantepspor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Başakşehir 0-1
Gençlerbirliği-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı - Son Dakika Spor