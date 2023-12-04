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Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki - Son Dakika

Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki

Kayserispor'un Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, soyunma odasına bağlanarak sarı-kırmızılı futbolculara prim ödeyeceğini açıkladı. Özhaseki'nin prim hamlesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterirken, ''Özhaseki seçime yaklaşırken seçim diline geçiş yaptı, 'İşine baksın falan'.Ben işimi biliyorum sayın Özhaseki de işini bilsin. Mesela maçtan sonra prim dağıtmasın işini yapsın.'' dedi.

04.12.2023 - 13:56,  Güncelleme: 14:04
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Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 kazandı. Mücadelenin ardından Kayserili olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, soyunma odasına bağlanarak Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın belirleyeceği prim miktarını ödeyeceğini söylemişti. Özhaseki'ye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

"PRİM DAĞITACAĞINA BAKANLIK YAPSIN"

FOX TV'de konuşan İmamoğlu, Özhaseki ile ilişkiniz nasıl sorusuna, "İlişkimiz makul başladı ama sayın Özhaseki sonradan başka bir yol tercih etti. Seçime yaklaşırken seçim diline geçiş yaptı, işine baksın falan filan. Ben işimi biliyorum sayın Özhaseki de işini bilsin. Mesela maçtan sonra prim dağıtmasın işini yapsın, şehircilik bakanlığı yapsın." dedi.

ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor maçı sonrası Özhaseki, Kayserispor soyunma odasına bağlanarak, "Maça gelmek istiyordum ama kısmet olmadı. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi orada yakışan neyse Ali hocam söylesin, ben ödeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor, Kayserispor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki - Son Dakika
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