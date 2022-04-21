Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

21.04.2022 21:09
Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayseri temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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