Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia - Son Dakika
Üye Girişi
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia

13.02.2021 17:50

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, golsüz eşitlikle sona eren MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk dakikalarda iptal edilen golümüz hakem için talihsiz bir karardı.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, golsüz eşitlikle sona eren MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk dakikalarda iptal edilen golümüz hakem için talihsiz bir karardı. Golün iptal edilmesi tamamen faciadır" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "İlk yarısında tek kale oynadığımız maçta maalesef üç puanı alamadık. Karşılaşmayı kazanmak için istek ve arzumuz vardı. Bunu gole çeviremedik. Birçok pozisyona girdik. İlk dakikalarda iptal edilen golümüz hakem için talihsiz bir karardı. Golün iptal edilmesi tamamen faciadır. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. Yukarılara çıkmak için biraz puana ihtiyacımız var. İnşallah bunu da başaracağız. 10 kişilik takımlara karşı 3 puan alamıyoruz. İnşallah daha iyi duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:40 Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:19 Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini açıkladı
19:14 Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
18:50 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak
18:46 Son Dakika: 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere karşı para cezası uygulanacak
18:09 SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Bizim yasal mevzuata ihtiyacımız var
18:05 SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Bizim yasal mevzuata ihtiyacımız var
17:48 Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
17:44 Tepki çeken görüntü! Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 19:57:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Golün iptal edilmesi facia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement