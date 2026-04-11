Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap - Son Dakika
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap

11.04.2026 23:37
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe’ye mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın böyle bir sonuçtan sonra istifa istemesi gayet normal" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

''LİGDE KALACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM''

Nurettin Açıkalın, "Ağır ve kötü bir sonuç. Evimizde arzu etmediğimiz türden sonuçlar alıyoruz. Yönetim olarak elimizden gelenin üzerinde çaba sarf ediyoruz. Ancak geldiğimiz noktada istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu bizi, taraftarımızı, kamuoyunu ve şehrimizi de mutsuz ediyor. Ancak çıktığımız bu zorlu yolda mutlaka başarı olacağına inanarak, aynı azimle çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi oynadığımızda bir gol yediğimiz zaman takımımız hemen düşüyor. Oyuncularımız demoralize oluyor. Sanırsam öz güven eksikliğimiz de var. Fenerbahçe Süper Lig’de şampiyonluğu kovalayan bir takım. Yenilmenin bahanesi olmaz ama aradaki kalite farkı da belli. Önümüzde kazanacağımız önemli maçlar var. Bu maçları kazanarak, ligde kalacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

''İSTİFA DİYEBİLİRLER, BUNLAR NORMAL''

Başarısızlık olduğunda taraftarların tepki göstermesinin normal olduğunu ifade eden Açıkalın, "Taraftarlarımız böyle bir sonuçtan sonra istifa isteyebilir. Bunlar gayet normal. Ancak biliyorsunuz ki olağanüstü kongremizi yapalı bir ay ya da 40 gün oldu. Biz her haftada kongreye gidemeyiz. Eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Kötü sonuçlar olduğunda taraftarın tepkisi gayet normal" ifadelerini kullandı.

