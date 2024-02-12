Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapıyor.
Siyah-beyazlı takım ligde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.
Kayserispor; Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon.
Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muleka, Muçi, Cenk, Semih.
87' Net fırsat kaçtı. Karimi'nin kullandığı köşe vuruşunda Morte kafayı vurmadan Mert topu yumrukladı. Kale ağzında boşta kalan Arif'in rövaşatası üstten auta çıktı.
86' Sol kanattan çalımlarla gelen Ramazan önünü boşalttı ve kaleyi yokladı ancak Mert topu güçlükle çelmeyi başardı.
77' Kayserispor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
76' Kayserispor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Mehmet Eray giren oyuncu Ramazan Civelek.
75' Necip savunma arkasına sarkan Muleka'ya pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
74' Morte sol kanattan hızlı çıktı ancak Necip araya girdi ve topu rakibine çarptırarak tacı takımına kazandırdı.
69' Musrati sol kanattan hareketlenen Zaynutdinov'a pasını vermek istedi ancak top doğrudan taca çıktı.
68' Necip kendi yarı sahasından topla çıkmak istedi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
67' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.
66' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cenk giren oyuncu Al-Musrati.
64' Ayrıca Gökhan Sazdağı, Cenk'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
63' Kayserispor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Otabek Shukurov giren oyuncu Ali Karimi.
62' Cenk sol kanattan topla çıkmak istedi ama yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
59' Kayserispor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Morte'nin şutu direğin üstünden auta çıktı.
58' VAR kontrolünün ardından karşılaşma tekrardan hareketlendi.
55' Cenk'in pasında sağ kanatta topla buluşan Onur'un ortası önce rakibe sonrasında kendisine çarptı ve auta çıktı.
54' Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasında Otabek Shukurov kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.
52' Kayserispor etkili geldi. Ön alanda topu kazanan Morte sol kanattan ilerleyen Cardoso'ya pasını verdi. Ceza sahasına girerken kaleyi yoklayan Cardoso'nun vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı. İki takıma da başarılar.
D.A. İlk yarı sonucu Kayserispor 0-0 Beşiktaş.
D.A. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.
45' Morte sağ kanatta top bekleyen Mehmet'e pasını vermek istedi fakat savunma araya girdi.
45' Hakem ilk yarının sonuna 1 dakika ekledi.
42' Mehdi Bourabia, Gedson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
41' Zaynutdinov savunma arkasına sarkan Semih'i topla buluşturmak istedi fakat savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı
38' Kayserispor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
37' Bu kez de Worrall sol kanattan hareketlenen Semih'e pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.
35' Bourabia orta alandan topla birlikte geldi ve pasını Morte'ye verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
34' Onur sağ kanatta hareketlenen Muçi'yi topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan auta çıktı.
32' Mert sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muçi'yi topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan auta çıktı.
30' Kayserispor etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Morte ortasında arka direkteki Cardoso'ya topu ulaştırdı. Dar açıdan kaleyi yoklayan Cardoso'nun şutu Mert'te kaldı.
24' Muleka sol kanattan topla çıkmak istedi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
19' Gedson'un ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.
15' Julian Jeanvier sağ kanattan savunma arkasına sarkan Otabek Shukurov'u topla buluşturmak istedi fakat Zaynutdinov araya girdi.
12' Mehmet sağ kanattan topla çıkmak istedi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
11' Orta alandan topla birlikte gelen Boa Morte şansını uzaklardan denedi fakat şutu Necip'e çarpıp kornere çıktı.
8' Worrall sol kanattan savunma arkasına sarkan Zaynutdinov'u topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan auta çıktı.
5' Sol kanatta topla buluşan Mehdi Bourabia'nın ortasında Necip topu uzaklaştırdı.
4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Nazon ceza sahasına girdi ancak şutunu çekemeden Worrall topu kornere gönderdi.
3' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
1' Maç başladı...
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