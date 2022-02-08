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Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası - Son Dakika

Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası

08.02.2022 15:19
Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yukatel Kayserispor, bugün saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kayseri temsilcisinde Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo ve Emre Demir'in karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 futbolcu, karantina altına alındı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.


Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası
Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası
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Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası - Son Dakika Spor


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