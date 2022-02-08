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Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku - Son Dakika

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku

08.02.2022 21:33
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha korona virüs salgınına yakalandı.

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha korona virüs salgınına yakalandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha korona virüs salgınına yakalandı. Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın korona virüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak. - KAYSERİ

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku

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Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku - Son Dakika Spor


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