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Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi.

27.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:36
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8 maçtır mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör REcep Uçar ile yollar resmen ayrıldı. Kulüp, "Teşekkürler Recep Uçar" başlığıyla bir açıklama yaptı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

EN GÜÇLÜ ADAY BURAK YILMAZ

Kayserispor'da Recep Uçar'dan sonra göreve Burak Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor. İlk antrenörlük deneyiminde Beşiktaş'ın hocalığını yapan Burak Yılmaz, 6 maçta 2 galibiyet-4 mağlubiyet yaşamıştı.

Kayserispor\'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
YORUMLAR (1)
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